°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La Quiaca
Abra Pampa
Brigadas de Narcotráfico
San Pedro
Monterrico
Barrio San Pedrito
triple femicidio
estafa
Automovilismo
Fórmula Uno
La Quiaca
Abra Pampa
Brigadas de Narcotráfico
San Pedro
Monterrico
Barrio San Pedrito
triple femicidio
estafa
Automovilismo
Fórmula Uno

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Torneo Homenaje a mamá

Mamás de La Esperanza y Will Pool ganaron en Abra Pampa

El municipio festejará junto a las madres de la comuna en su día.

Domingo, 19 de octubre de 2025 04:34
POR EL ESFUERZO WILLY POOL FINALIZÓ PRIMERO EN EL CERTAMEN.

Los equipos Willy Pool (en categoría +36) y La Esperanza (en primera) ganaron el Torneo Homenaje a mamá, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Abra Pampa, y hoy desde las 9.30 en la plaza central serán premiados por el intendente Ariel Machaca.

En la primera categoría segundo resultó Golden Team y tercero Las chicas del barrio; y en la segunda (de 18 a 35 años), Las abejitas y Las caras sucias, respectivamente. Otros equipos que compitieron fueron en +36: Escuela N° 245 y Sector La esperanza; y en primera: Las señoras del fútbol, Sector La esperanza, Las pekes, Willy Pool, Escuela N° 245, Golden Team y Las guerreras de la vida.

Los equipos intervinieron en las disciplinas deportivas fútbol 7 y básquet, los cotejos se jugaron desde el 6 pasado hasta el jueves último en la cancha sintética y en el polideportivo municipal, congregando numeroso público que alentó a sus representantes.

Para celebrar el Día de la Madre el municipio organizó para hoy desde las 9.30 en la plaza "Eugenio Tello" un homenaje para todas las mamás abrapampeñas a través de un acto donde se desarrollarán juegos recreativos y se sortearán regalos.

En la oportunidad el intendente Ariel Machaca junto a la presidente del Concejo Deliberante, Ayelén Dionisio, y la directora de Deportes, Alexandra Aparicio, premiarán a los equipos ganadores con importantes premios destacando el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el torneo.

A la vez se homenajearán a mamás destacadas del pueblo agradeciéndole su labor.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD