Colapinto largará en el 15º puesto en Austin

En un fin de semana desafiante en Austin, Franco Colapinto cerró la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos que se corre hoy con sensaciones encontradas.

El argentino finalizó en el décimo quinto puesto tras avanzar a la Q2 gracias a la sanción a Alexander Albon, que perdió sus tiempos por exceder los límites de pista.

"No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto. Me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras", analizó el piloto de Alpine tras la jornada.

Colapinto explicó que la adaptación al monoplaza continúa siendo un reto, especialmente en comparación con su compañero Pierre Gasly, que finalizó decimocuarto: "Para Pierre creo que es un auto que se le hace mucho más fácil de manejar, a él le gusta así y está acostumbrado, pero a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil. Ojalá que mañana (por hoy) sea un mejor día".

Más temprano, el argentino había tenido una Sprint Race complicada tras un toque múltiple en la primera curva que lo obligó a pasar por boxes con una goma pinchada: "Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó".

El incidente condicionó toda su carrera, aunque logró llegar a la meta en el 14º lugar tras la sanción a Oliver Bearman.