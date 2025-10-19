Detenida por forcejear y rasguñar a policías

Una motociclista forcejeó y rasguñó a una agente policial durante un control para luego intentar darse a la fuga, en el barrio San Pedrito de la capital jujeña. La atacante fue detenida y trasladada a la dependencia

El inusual hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando dos efectivos mujeres realizaban controles de documentación a las motos en la esquina de las calles Cerro Labrado y Cóndor, del mencionado sector barrial capitalino, a pocas cuadras de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad.

En ese contexto, alrededor de las 19 una mujer que conducía una moto marca Honda Wave de color negro pasó por donde estaban las uniformadas realizando el mencionado trabajo.

Fue entonces que las agentes detuvieron el desplazamiento de la motociclista y le solicitaron la documentación del rodado. La mujer, les dijo que no tenía los papeles de la moto que conducía.

Además, a partir de ese momento la única ocupante del motovehículo comenzó a insultar a las agentes, quienes intentaron calmarla. La situación comenzó a escalar en violencia cuando la protagonista empezó a forcejear con las uniformadas hasta rasguñar a una de ellas.

Por esa razón, una uniformada se comunicó con la unidad para solicitar más presencia policial, que minutos más tarde se encargó de detener y trasladar a la motociclista, junto a su rodado en calidad de secuestrado, por no tener la documentación solicitada.