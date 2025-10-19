Boca perdió como local

Boca perdió 2 a 1 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio "La Bombonera", el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdoba. En lo inmediato, Boca Juniors visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 en el estadio "Claudio Fabián Tapia" de Capital Federal por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio "Julio César Villagra" de la capital cordobesa, con horario y día a confirmar.

Newell´s

Tras la dura derrota en La Paternal por 3 a 1, Cristian Fabbiani dejó de ser el director técnico de Newell's Old Boys.

Según le informaron medios partidarios del club a la agencia Noticias Argentinas, el presidente de Newell's, Ignacio Astore, tomo la drástica decisión que dejó al plantel profesional sin D.T.

El elenco rosarino deberá esperar a que el "Ogro" recinda su contrato profesional para contratar a otro entrenador, la idea de la dirigencia es que el próximo entrenador llegue este mismo año para continuar el próximo, este asumirá con la intención de generar un rotundo cambio de aire para mejorar en la cuestión de los resultados deportivos.

Hasta el momento, el reemplazo de Fabbiani sería Lucas Bernardi, quien se encuentra a cargo de la Reserva de Newell's y asumiría de manera interina al frente del plantel profesional.

Por otra parte, la dirigencia de la institución todavía no reveló ningún candidato para el puesto de entrenador de la primera división de la "lepra". Las próximas horas serán clave para definir los pasos a seguir y evaluar las diferentes opciones disponibles en el mercado.