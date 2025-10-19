Los 12 nominados en la primer gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Este domingo, la cocina más famosa del país se viste de gala para su primera gran noche de eliminación. Telefe presentará la primera Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity en un horario especial, ya que la programación se ajustará a la transmisión de la final del Mundial Sub-20, donde la Selección Argentina es protagonista.

El reality culinario, conducido por Wanda Nara y con el trío de jurados compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, ya ha culminado su semana inicial de desafíos.

De esta manera, los concursantes deberán poner a prueba su talento con un objetivo claro: evitar ser el primer eliminado de esta temporada.

Los 12 nominados en MasterChef Celebrity

Doce famosos se enfrentarán al temido desafío de permanencia en esta primera gala, programada para este domingo 19 de octubre.

Los 12 nominados en riesgo de eliminación son:

Pablo Lescano

La Joaqui

Andy Chango

Luis Ventura

Esteban Mirol

Miguel Ángel Rodríguez

Susana Roccasalvo

Emilia Attias

Julia Calvo

Cachete Sierra

Roña Castro

Marixa Balli.

Fuera de peligro y mirando la Gala desde el balcón se encuentran Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes, quienes ya aseguraron su continuidad por una semana más.