Se suspendieron los partidos de hoy en la Tablada

Los partidos finales del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" , que iban a jugarse en la jornada de hoy en el estadio La Tablada, se suspendieron, tanto en la rama femenina como en la masculina.
Noticia en desarrollo...
TEMAS
DÓLAR OFICIAL
$1475.00
DÓLAR SOLIDARIO
$
DÓLAR BLUE
$1485.00
Los partidos finales del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" , que iban a jugarse en la jornada de hoy en el estadio La Tablada, se suspendieron, tanto en la rama femenina como en la masculina.
Noticia en desarrollo...
Te puede interesar
Últimas noticias