Roban una torre de televisión de 48 metros en Misiones y dejan a un pueblo sin señal

Un robo de dimensiones inusuales conmocionó a la localidad misionera de Apóstoles, donde una torre de transmisión de televisión de 48 metros de altura fue robada, dejando a los vecinos sin señal. La gigantesca estructura, propiedad de un canal local, desapareció el pasado 14 de octubre de su ubicación en el paraje El Solitario.

La denuncia fue radicada por un hombre de 42 años, quien reportó la desaparición no solo de la torre metálica modelo C35, sino también de una puerta de chapa del predio. Inmediatamente, la Policía de Misiones inició un operativo de inteligencia para localizar el valioso material.

La investigación, a cargo de la Unidad Regional VII, permitió orientar la búsqueda hacia un taller de chapa y pintura situado en la Ruta Provincial Nº1. Con una orden del Juzgado de Instrucción Nº4, las autoridades allanaron el lugar y encontraron la prueba clave: la torre de 48 metros, completamente desmantelada en ocho tramos.

En el procedimiento inicial se incautaron los tramos de la estructura, siete rollos de alambre de acero de alta resistencia y la puerta de chapa denunciada. Todos los materiales fueron reconocidos por el dueño del canal.

La pesquisa continuó al día siguiente, cuando los efectivos regresaron al taller y recuperaron más componentes vitales para la antena: cuatro paneles repetidores de señal, cuatro soportes metálicos y una bandeja de dos metros. Estos elementos fueron entregados de forma voluntaria por el propietario del taller, identificado como A.M.R., quien fue notificado formalmente de la causa en su contra.

Actualmente, el Juzgado interviniente supervisa las actuaciones para determinar las responsabilidades penales y esclarecer cómo se logró concretar un robo de semejante envergadura. Los elementos recuperados permanecen bajo resguardo policial a la espera de que la justicia ordene su restitución al canal afectado, lo que permitirá reinstalar la torre y devolver l