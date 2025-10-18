JC cierra campaña en Tilcara

El Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas comienza hoy a cerrar su campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 26, con un acto público en el Comité de la UCR en Tilcara desde las 18 con la presencia de los candidatos y máximos referentes provinciales.

María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise hablarán a los tilcareños y a la militancia de Maimará, Huacalera, Uquía y Purmamaca que se llegará para acompañarlos e impulsarlos a ganar las bancas en la Cámara baja.

El presidente del Comité, Félix Pérez recibirá a Jorge Rizzotti (presidente del Comité Provincia); al vice gobernador Alberto Bernis; también asistirá Gerardo Morales; los diputados provinciales Mario Fiad, Olga Ramos, Diego Cruz y otros.

La intendente Sonia Pérez también estará presente y será quien reciba a las madres tilcareñas a quienes las homenajeará en vísperas de la celebración de su día obsequiándoles regalos. Para festejar con ellas se presentará en el escenario Tupac 7 y César y su grupo Felicidad.

Zigarán, Pizarro y Amerise nuevamente se reencontrarán con el electorado tilcareño ya que en diversas oportunidades estuvieron en la comuna quebradeña durante la campaña electoral manteniendo reuniones en el comité como en los sectores barriales y en las zonas rurales.

En una visita anterior, Pizarro solicitó al pueblo votar por el Frente Jujuy Crece "para seguir adelante con un modelo de crecimiento y sensibilidad social que acompaña y transforma la vida de la gente", en respuesta a la gestión de recortes del presidente Javier Milei "que está haciendo sufrir a todos los argentinos".