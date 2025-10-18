Se va a solicitar el pase a la Justicia Federal

La causa en la que la Justicia jujeña investiga a un joven por supuesta "producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación", en las próximas horas podría pasar al fuero Federal. Se trata del caso de un santafesino de 20 años, que se encuentra con prisión preventiva, quien trajo a la capital provincial a tres mujeres, dos menores de 17 años y una adolescente de 19. Además, objeto de la investigación, en el baño del departamento que alquiló en el barrio Alto Padilla de la capital para alojarlas se encontró una cámara oculta en un reloj, por lo que las jóvenes dieron intervención a la Policía el pasado 22 de septiembre.

La medida se va a llevar adelante luego de haber sido peritado el teléfono celular del acusado. Allí, de acuerdo a las fuentes cercanas a la investigación, se habrían encontrado archivos vinculados a la producción de material de abuso sexual infantil (conocidos bajo la sigla Masi) y otros vinculados a la trata de personas.

Como consecuencia de lo hallado, la fiscal María Emilia Curten Haquim, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito del MPA, va a declarar su incompetencia y va a solicitar que las actuaciones pasen a la Justicia Federal.

Además, en la audiencia la fiscal va a pedir que se extienda la prisión preventiva del acusado, quien está en una unidad penal capitalina. En un principio, al sujeto de 20 años domiciliado en la localidad santafesina de Coronda, se le había impuesto 20 días, que están llegando a su etapa final.

Días atrás, la fiscal que desarrolló la investigación hasta el momento, había asegurado a los medios de comunicación que "estamos a la espera de aperturar los dispositivos secuestrados para poder analizarlos completamente, con la presunción de que habría producción de material de abuso infantil respecto de las dos menores".

Finalmente, la inspección en el dispositivo permitió confirmar la sospecha con respecto al contenido y desde la Fiscalía se va a solicitar que la investigación pase a la Unidad Fiscal Federal Jujuy.

El hecho investigado

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el episodio tuvo lugar el pasado lunes 22 de septiembre en un departamento ubicado en un sector del barrio Alto Padilla de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el inculpado colocó un reloj digital con cámara oculta en el baño del inmueble, que permitió la filmación, sin consentimiento, de una mujer y dos adolescentes, con fines predominantemente sexuales. Al percatarse del hecho, las víctimas radicaron la correspondiente denuncia.

En un primer momento, las jóvenes sospecharon que el dispositivo podía haber sido colocado por quienes les alquilaron el departamento. Sin embargo, cuando el personal policial subió al lugar acompañado por las damnificadas, la cámara ya no se encontraba en el baño. Mientras los uniformados requisaban el lugar, en presencia de las chicas y del inculpado que luego fue detenido, la cámara se cayó de una mochila propiedad del detenido.

Allí, las tres adolescentes advirtieron que quien ocultó la cámara había sido la misma persona que las convocó para viajar a Jujuy desde Coronda, Santa Fe.

Luego de las tareas investigativas por parte de los efectivos, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género solicitó la inmediata detención del sujeto y el secuestro de dispositivos para su posterior análisis.

Creó un falso concurso para captar a las tres jóvenes

"¿Tenés entre 15 y 25 años? ¿Sos estudiante y te apasionan las fiestas culturales? íEsta oportunidad es para vos!", comenzaba a manera de anzuelo para captar postulantes un flyer del supuesto "Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte" (Ceijn). Allí se detallaba una convocatoria para una "Beca de viaje ida y vuelta a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 - Jujuy", tal cual rezaba el material encontrado durante la investigación.

"La beca no existe, de hecho, constituyen domicilio en San Martín 450, ahí está la plaza Belgrano, y enfrente está la Casa de Gobierno. El ente autárquico permanente no funciona ahí y el mail que veo asociado arriba del QR (del flyer) no se corresponde con el mail de la provincia", explicó la fiscal Curten Haquim.

Además, a quienes ganaran el aparente concurso se les prometía la cobertura del viaje en ómnibus o avión y entradas para la noche del viernes 26, día de la elección de la Reina Nacional de los Estudiantes 2025.