Multitudinario apoyo del peronismo jujeño a Pascuttini

El peronismo jujeño protagonizó una contundente demostración de unidad en el corazón de Palpalá. El Estadio Olímpico de la ciudad siderúrgica se convirtió en el escenario de un acto masivo e imponente, convocado por el Frente Primero Jujuy Avanza para conmemorar el Día de la Lealtad y para dar un cierre a la campaña proselitista de la que son protagonistas los candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini y Verónica Valente.

CANDIDATOS Y DIRIGENTES | PASCUTTINI Y VALENTE JUNTO A CARLOS HAQUIM, GUILLERMO JENEFES Y EDUARDO FELLNER.

Desde tempranas horas de la tarde, la militancia comenzó a teñir de banderas la ciudad, convergiendo en el estadio, que terminó luciendo un lleno total, aproximadamente 4 mil personas. El ambiente, cargado de cánticos y la histórica mística justicialista, no solo conmemoró aquel 17 de octubre de 1945, cuando la clase trabajadora irrumpió en la historia para defender a Perón y sus derechos, sino que también marcó la rearticulación del movimiento provincial en torno a un proyecto electoral común. La multitudinaria asistencia fue el testimonio visible del apoyo incondicional a los candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza y a sus principales referentes.

APOYO MASIVO | LA MILITANCIA COLMÓ EL ESTADIO PALPALEÑO.

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional, visiblemente conmovido agradeció a los referentes de frente Rubén Armando Rivarola, Carlos Haquím, Eduardo Fellner, Guillermo Jenefes, diputados provinciales, referentes de todas las localidades, intendentes y concejales que hicieron posible la "imponente convocatoria".

PASCUTTINI Y VALENTE | AGRADECIERON EL ACOMPAÑAMIENTO.

Pascuttini puso en valor la trascendencia del Día de la Lealtad, "hace ochenta años todos los trabajadores salieron a la calle a defender sus logros y los derechos conquistados, el trabajador empezó a jugar su rol en nuestra historia". Este pasaje fue recibido con aplausos en todo el estadio.

Además, afirmó que su extenso recorrido por el territorio jujeño le permitió palpar de las urgencias y el sufrimiento cotidiano de la población. "Hay problemas de trabajo, de salud, los jubilados, los empleados a los que no les alcanza el salario para llegar a fin de mes, los productores y comerciantes que viven una gran injusticia" añadió.

DIRIGENCIA | PEDRO PASCUTTINI JUNTO A REFERENTES DEL FRENTE.

Frente a este panorama, indicó que el Frente Primero Jujuy Avanza se presenta como la única fuerza capaz de revertir el curso de los acontecimientos. Pascuttini señaló que el peronismo se encuentra en un proceso de "rearticulación" y listo para "asumir el desafío. Hoy el peronismo está de pie para trabajar por el empleo, el trabajo, la producción y mejorar la salud, la educación y la seguridad en este ajuste".

Insistió en la necesidad de "decirle que no a esta situación y seguir luchando por nuestra provincia y por lo que le pertenece a los jujeños. Este 26 de octubre vamos a llegar a representar a todos los jujeños porque merecemos un futuro mejor".

COLOR Y RITMO | LAS AGRUPACIONES SE HICIERON SENTIR CON BANDERAS Y CON EL RITMO DE LAS BANDAS DE MÚSICA.

Por su parte, la candidata Verónica Valente agradeció la presencia de "todos los militantes que, desde distintos puntos de la provincia, acudieron de corazón a este encuentro", expresó Valente, aludiendo a la profunda lealtad que la fecha inspira y destacó el esfuerzo que la militancia esta poniendo en cada barrio de toda la provincia.

“La Lista 501 es la ganadora”

DESDE HUMAHUACA | RUBÉN RIVAROLA JUNTO A LA INTENDENTA PANIAGUA.

El diputado provincial y referente del Frente Primero Jujuy Avanza, Rubén Rivarola, indicó que la Lista 501 es la ganadora en estas elecciones.

Rivarola declaró que la lista que encabeza Pedro Pascuttini junto a Verónica Valente, la Lista 501, es, sin lugar a dudas, la “lista ganadora” de las próximas elecciones. Aseguró las otras propuestas electorales son “más de los mismo o son las promesas incumplidas de gobiernos que solo piensan en los bancarios y no en los trabajadores, nunca en los jujeños, al mismo tiempo que destacó el compromiso de Pascuttini con Jujuy.

“Hay listas en las que son los mismos de siempre, otros tienen miedo a decir quienes son, somos los únicos que vamos a defender a Jujuy”, indicó el referente de Primero Jujuy Avanza.