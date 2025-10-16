"Octubre Rosa": Lanzan campaña de mamografías 2x1 en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, bajo la administración del intendente Rubén Eduardo Rivarola, reafirma su compromiso con la salud de la comunidad a través de la renovación del convenio con la Clínica “Nuestra Señora de Fátima”. Esta iniciativa, especialmente relevante en el mes de octubre, en lucha contra el cáncer de mama, facilita el acceso a estudios de mamografía para aquellos que no cuentan con cobertura de obra social.

Cabe mencionar que el Día Mundial contra el Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre, establecido por la Organización Mundial de la Salud en 1988. El objetivo es concienciar sobre la importancia de la detección precoz, promover el diagnóstico y tratamiento oportunos, y visibilizar la lucha contra esta enfermedad. En este sentido se busca que más personas accedan a controles, diagnósticos y tratamientos que aumentan las posibilidades de cura.

El convenio, que ya cumple tres años, permite que el personal municipal afiliado al Instituto de Seguros de Jujuy pueda realizarse el estudio de mamografía junto a un acompañante sin obra social, siendo este último beneficiado con el estudio de forma gratuita. Esta medida no solo alivia la carga económica de los estudios preventivos, sino que también promueve la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres.

El director administrativo de la Clínica “Nuestra Señora de Fátima”, Marcelo Zamora, destacó la importancia de esta colaboración, resaltando que la iniciativa surgió a partir de una solicitud del intendente Rivarola, con el objetivo de brindar beneficios concretos a los empleados municipales y a sus familias. Asimismo, expresó su satisfacción por la creciente participación de la comunidad en este programa a lo largo de los años.

Aldo Vázquez, jefe de Atención Primaria de la Salud del hospital Wenceslao Gallardo, explicó que el programa permite que tanto mujeres con obra social, como aquellas que no la tienen, puedan acceder al estudio de manera gratuita. “El mes de octubre está dedicado a la mujer, al mes rosa. Se ha dado prioridad al trabajo de concientización”, explicó. Para acceder a este beneficio, las interesadas, mayores de treinta años deben dirigirse a uno de los 5 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) habilitados (en los barrios Carolina, Belgrano, Alto Palpalá, Santa Bárbara y San José) para obtener la orden médica del profesional. Luego, deberán solicitar un turno en la Clínica Fátima, presentando el carnet del ISJ, el DNI de ambas personas y la orden médica correspondiente.

Esta iniciativa, facilitada por la colaboración entre la Municipalidad, la Clínica Nuestra Señora de Fátima, el hospital Wenceslao Gallardo y el Instituto del Seguros, busca garantizar que más mujeres puedan acceder a este estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, especialmente en un contexto económico complicado. La campaña estará vigente durante todo el mes de octubre en la Clínica mencionada de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12 y de 15:30 a 19 horas.

Atención de ginecólogos y médicos generalistas en CAPS y CIC (Para solicitar orden para estudio de mamografía)

CAPS Santa Bárbara

Ginecóloga: Dra. Analía Romero, lunes de 8:00 a 11:00 horas.

Médico general: Dra. María Elena Gaspar, miércoles de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Silvana Dibi, miércoles de 7:00 a 13:00 horas.

CIC San José

Ginecóloga: Dra. Fabiola Noguera, lunes de 9:00 a 13:00 horas.

Ginecóloga: Dra. Gianina Turco, jueves de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Ariana Gaglioli, lunes de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Liliana Flores, martes de 8:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Gisela Ampuero, lunes de 14:00 a 19:00 horas.

CAPS Carolina

Ginecóloga: Dra. Gianina Turco, de 7:00 a 11:00 horas.

Médico general: Dra. Ivonne Loza, lunes, martes, miércoles y viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Silvana Dibi, lunes y jueves de 7:00 a 13:00 horas.

CAPS Alto Palpalá

Ginecóloga: Dra. Fabiola Noguera, martes de 10:00 a 14:00 horas.

Médico general: Dra. Ivonne Calvo, miércoles de 7:00 a 13:00 horas y jueves de 14:00 a 20:00 horas.

CAPS Belgrano