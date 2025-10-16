Un árbol de gran tamaño cayó en el barrio Mariano Moreno tras el temporal

El fuerte temporal que azotó la ciudad de San Salvador de Jujuy este jueves por la tarde provocó la caída de un árbol de gran tamaño en el barrio Mariano Moreno. El incidente se registró en la calle Esperanza Ibañez de Yecorá, entre República Dominicana y Estados Unidos, donde las grandes ramas obstruyeron por completo la vía pública.

Personal de Bomberos actuó de inmediato para despejar la calzada, logrando habilitar parcialmente la circulación en una de las manos. El árbol, que se partió a la mitad del tronco, derribó y enredó cables de energía, lo que dejó sin suministro eléctrico a varios vecinos del sector. Este es uno de los múltiples incidentes registrados en la capital a causa del temporal.

Ante la intensificación de las condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja la alerta por tormentas fuertes para la región. La advertencia regirá durante la noche del viernes y se extenderá hasta el sábado.

Se pronostican tormentas acompañadas de intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones abundantes en cortos períodos, con posible caída de granizo. Las zonas que podrían verse afectadas son: El Carmen, Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.