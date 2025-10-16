°
Jujuy, Argentina
Municipalidad capitalina

Hoy se realizará caminata con cuidado ambiental

De Sargento Cabral a la terminal de ómnibus, a partir de las 8.30.

Jueves, 16 de octubre de 2025 23:15

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en articulación con bomberos voluntarios, la cooperativa de enfermeros y profesionales en educación para la salud, llevará adelante una actividad comunitaria hoy a partir de las 8.30.

La jornada consistirá en una caminata de plogging, una práctica que combina el ejercicio físico con el cuidado ambiental, recolectando residuos mientras se camina. La salida será desde la Plaza de la Cooperación (Sargento Cabral), y el recorrido culminará en la explanada de la nueva terminal de ómnibus.

Durante el trayecto se desarrollarán simulacros de accidentes y atención de emergencias a cargo de bomberos y personal de salud, en una propuesta que busca fomentar la prevención, la salud y la integración comunitaria. Al finalizar, los participantes compartirán una actividad recreativa y una comida a la canasta.

Desde la organización destacaron la importancia de promover el bienestar de las personas mayores en contextos saludables y activos.

 

