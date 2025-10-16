Capacitaron a los delegados electorales de ciudad capital

No exentos de un gran susto por el vendaval que desprendió una ventana del salón de actos de la Escuela Belgrano durante la tormenta de ayer -afortunadamente sin causar heridos-, se capacitaron los delegados que desempeñarán sus funciones este domingo 26 en las escuelas de San Salvador de Jujuy donde los ciudadanos emitan el voto.

Pago. Los delegados escolares percibirán $80.000 de viático por sus funciones y $40.000 por la remisión de reportes de eventos.

Los delegados son el nexo entre la Justicia Nacional Electoral y las autoridades de mesa, fiscales partidarios, el personal del Comando General Electoral, el personal del Correo y la ciudadanía en general.

El cronograma de formación presencial para estos actores de la jornada eleccionaria concluirá el martes 21 con las charlas en el Salón Municipal de San Antonio (Belgrano esquina Sarmiento), a las 10 y en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Ingeniero Luis Michaud" de El Carmen, a las 14.30.

LA VENTANA SUPERIOR ARRANCADA

El secretario electoral federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, al iniciar en la víspera la instancia de capacitación capitalina recordó a los delegados que será la primera vez que se utilice el nuevo instrumento de la Boleta Única Papel (BUP) por lo cual puede suceder que pese a la intensa tarea nacional de difusión entre los electores estén quienes no sepan cómo usarla.

Indicó que si bien serán las autoridades de mesa las encargadas directas de prestar colaboración a los votantes, los delegados al ser directivos de los establecimientos también podrán evacuar dudas.

Les puntualizó que no hay cuarto oscuro por lo que las autoridades de mesas y fiscales se ubicarán adentro del aula. Expresó que la cantidad de mesas en cada establecimiento responde a la infraestructura relevada previamente y que se pide que no sea en bibliotecas, laboratorios ni aulas especiales.

Presentó el material que recibirán el sábado 25 del Correo Argentino y que deberán distribuir el 26 de octubre desde las 7.30 a razón de una urna y una cabina por mesa.

Fueron numerosas las consultas respecto a cómo constituir las mesas cuando faltan las autoridades designadas y cuándo recurrir a los suplentes. Y solicitaron celeridad en la entrega de la documentación para evitar el malestar y hasta amenazas de la gente contra los delegados por una cuestión ajena a ellos.

Ventana arrancada

Los asistentes tuvieron un momento de zozobra cuando el fuerte viento acompañado de lluvia arrancó una hoja de la ventana superior del salón de actos de la Escuela Belgrano. Providencialmente al desplomarse no produjo heridos y superado el susto se adecuó la ubicación para continuar la charla.