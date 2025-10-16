Jueves con mucho calor y alerta por tormentas

Comienza una nueva jornada que promete ser bien calurosa en la capital jujeña y alrededores en donde la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 33 grados con probabilidades de tormentas según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rige alerta amarilla por lluvias para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara- Humahuaca – Tumbaya – Yavi – Cochinoca – Rinconada y Santa Catalina en donde el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Para la zona de los valles y el ramal está previsto que la temperatura máxima alcance los 35 grados y ojala las lluvias lleguen a esa zona sobre todo en el ramal que está siendo azotada por grandes incendios.

En Humahuaca y La Quiaca la temperatura máxima prevista para hoy es de 21 grados con 70% de probabilidades de tormentas en ambas zonas de la provincia.

Mientras que en la bella y colorida Susques la temperatura máxima será de 21 grados y no se esperan lluvias para esta zona.