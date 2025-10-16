Un candidato de la UCR a diputado nacional por Misiones murió de un infarto mientras debatía en un streaming

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Misiones, murió este miércoles durante la transmisión en vivo de un programa de streaming mientras participaba de un debate político.

El referente radical fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, lugar donde se confirmó su fallecimiento. Tenía 64 años.

De acuerdo con los testigos que presenciaron el hecho, la descompensación ocurrió durante un intercambio en vivo durante la transmisión del programa Dólar Blue.

Antes de ser derivado al centro médico, Damiani fue asistido por el doctor Walter Villalba, exministro de Salud de Misiones, que se encontraba en el lugar acompañando a su hija Rosario, representante del Frente Renovador Neo.

Virginia Villanueva, del Partido Obrero y Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, también participaban del debate y asistieron rápidamente al candidato del a UCR.

Luego de que se confirmara su muerte, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, emitió un comunicado para pedir que no se difundiera el video de la descompensación.

Durante su carrera política, Hernán Damiani ocupó varios cargos importantes tanto en la política misionera y nacional. Fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional y concejal de Posadas.

Además, formó parte de la convención constituyente que redactó al Carta Orgánica Municipal de la capital de Misiones, que marcó un antes y un después en la institucionalidad local.

Por esto, fue reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de Misiones en agosto de 2024. Al momento de su muerte, Damiani tenía una importante participación activa en la política como candidato a suplente de diputado nacional de la UCR.

Después de que se conociera la noticia, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo“.

La despedida del Comité Radical de Misiones para Hernán Damiani

Luego de la muerte de Hernán Damiani, el Comité Radical de Misiones le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de Hernán Norberto Luis Damiani, un gran dirigente, pero, sobre todo, un militante ejemplar de nuestro partido.

A lo largo de su extensa trayectoria política y partidaria, desempeñó con compromiso y convicción diversos cargos: concejal de Posadas, diputado provincial, diputado nacional y presidente de nuestro partido, entre otros. En cada uno de ellos dejó una huella imborrable, fruto de su vocación de servicio, su firmeza de principios y su profundo amor por la Unión Cívica Radical.

Hernán se definía a sí mismo como un “Radical de Misiones”, expresión que sintetizaba su identidad política y su compromiso con los valores democráticos, el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia.

Su partida deja un vacío enorme, pero también nos legó su ejemplo, sus enseñanzas y una lección de militancia que permanecerá viva en todos quienes compartimos con él el ideal radical.

Acompañamos con profundo afecto a toda su familia en este doloroso momento".