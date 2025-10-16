Atsa pide recomposición salarial urgente

Esta mañana en la sede de Atsa (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) se reunieron para exponer la situación de este sector en toda la provincia de Jujuy.

Al respecto la secretaria gremial de Atsa Viviana López comento que los trabajadores de la salud se encuentran muy preocupados por la la situación que todos atraviesan y piden ser convocados a reunión por paritarias de manera urgente.

“Nosotros entendemos que el Gobierno debe estar muy ocupado por las elecciones, pero sabemos también que ellos necesitan del voto del pueblo y una de las maneras de conseguirlo es ofreciendo mejoras en las necesidades de los trabajadores y es ofreciendo mejoras en los salarios para que ellos puedan alcanzar a cubrir sus necesidades básicas”, dijo.

Desde el sector piden que los salarios igualen a la Canasta Básica de Alimentos que supera el millón de pesos.

Además, reclamaron el pago de un bono de fin de año “Pedimos que no sea inferior a los 300 mil pesos y que se lo abone en una sola cuota. Porque si lo pagan en cuotas no impacta en el bolsillo del trabajador”.

Aseguró que el lunes se van a reunir nuevamente, “vamos a esperar hasta mañana a ver si somos convocados. Deben convocarnos a más tardar la semana que viene para dar lugar a la cargo del sueldo de los trabajadores sino vamos a estar salteando el mes”, finalizó.