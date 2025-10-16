Siete muertos por ataques de osos en lo que va del año

Japón confirmó siete muertes causadas por ataques de osos en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en abril, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en el año fiscal 2006, según el Ministerio de Medio Ambiente.

La cifra de muertes relacionadas con osos superó el récord anterior de seis registrado en el año fiscal 2023, informó el ministerio el miércoles, y la mayoría de los ataques ocurrieron en las regiones del noreste y en la prefectura más septentrional de Hokkaido.

Entre los siete casos se encuentra un hombre en la prefectura nororiental de Iwate, cuyo cuerpo, atacado por un oso, fue encontrado el 8 de octubre, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Mientras tanto, un oso macho adulto fue asesinado a tiros el miércoles en una zona residencial de Sendai, en la prefectura de Miyagi, lo que marca la primera vez que la ley revisada sobre protección y gestión de la vida silvestre se utiliza para autorizar la “caza de emergencia” de animales peligrosos en zonas pobladas.

Entre abril y septiembre de este año se registraron 99 incidentes con lesiones corporales relacionadas con osos que involucraron a 108 personas, lo que marca el peor ritmo registrado, indicó el ministerio.

Funcionarios del ministerio advirtieron que la baja producción prevista de nueces de haya en las regiones del noreste podría impulsar la llegada de más osos a zonas residenciales, instando a la población a mantenerse alerta.