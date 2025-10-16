Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de KISS

El mundo del rock despide a Ace Frehley, el icónico “Spaceman” de KISS, quien falleció este jueves a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey. Su familia confirmó la noticia con un comunicado en el que expresó estar “devastada y desconsolada”, y destacó que el músico partió rodeado de amor y en paz.

Semanas atrás Frehley había cancelado varios shows por problemas de salud tras una caída en su estudio. Su última presentación fue en septiembre, en Rhode Island, donde cerró con el clásico Rock and Roll All Nite.

Nacido en el Bronx, Frehley fue pieza clave del sonido y la imagen de KISS desde su fundación en 1973. Su estilo inconfundible y su energía en escena marcaron una era del rock. Tras dejar la banda en los ’80, formó Frehley’s Comet y mantuvo una prolífica carrera solista, siempre fiel a su guitarra y a sus fans.

“Los fans de Ace Frehley y de KISS son los mejores del mundo. Siempre han estado ahí en las buenas y en las malas”, dijo alguna vez el guitarrista. Hoy, el mundo del rock llora a uno de sus héroes más auténticos.