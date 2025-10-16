Fuertes lluvias inundan las calles de Jujuy

Las fuertes lluvias pronosticadas para este día hicieron su aparición en el centro de la capital alrededor de las 18 horas. El cambio abrupto llegó luego de una jornada calurosa que registró una temperatura máxima de 36°.

En San Salvador de Jujuy, el cielo se presenta parcialmente nublado y una minima de 20°, una situación similar a la que viven ciudades como Palpalá y Perico. Sin embargo, la lluvia que se esperaba para la tarde comenzó a manifestarse con intensidad en otras zonas, inundando calles y avenidas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, se estima que las condiciones se agudizarán durante la noche, con probabilidad de fuertes tormentas y precipitaciones. La probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y un 70%, acompañada de una temperatura que rondará los 29°.

El impacto de las precipitaciones ya es visible en las calles de la ciudad. Tanto en el centro como en los barrios periféricos, se reportan inundaciones a causa de la intensidad del agua y la capacidad insuficiente del sistema de desagües pluviales.

Nota en desarrollo...