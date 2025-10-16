Luchan contra el fuego en Ledesma y Santa Bárbara

Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se desplegaron rápidamente en las zonas afectadas por los incendios forestales en el departamento Ledesma, junto a los de las regionales NEA y Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y el equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Calilegua.

La secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, precisó: "Estamos trabajando para combatir los incendios forestales, con todos nuestros recursos puestos al servicio de esta situación". Dijo también que "la propia ministra se comunicó con Lautaro Vázquez, coordinador regional NOA del Snmf, quien intercedió para que hoy (por ayer) tengamos a disposición un helicóptero y dos aviones hidrantes, y acordaron realizar una reunión operativa en las próximas horas, para evaluar el escenario".

APOYO | AVIÓN HIDRANTE DEL SISTEMA NACIONAL TRABAJA CERCA DE CAIMANCITO.

En lo que va de este mes se registraron 33 incendios forestales, de los cuales se extinguieron 26. Hay 7 focos activos que afectan una superficie estimada de 1.253 hectáreas en los que los equipos se encuentran trabajando, y de los cuales, 3 son de gran magnitud: En Vinalito, departamento Santa Bárbara, trabajan brigadistas de la Base Palma Sola y del Snmf, con la ayuda de un helicóptero también del sistema nacional. Este incendio forestal ya afectó más de 90 has de bosque nativo y pastizales.

Por otro lado, en el departamento Ledesma, hay dos focos de incendios importantes: por un lado, en ruta nacional 34 en cercanías a Caimancito, lleva afectada aproximadamente unas 260 has de bosque nativo y pastizales. Allí trabajan brigadistas de la Base El Brete junto al equipo de ICE del Parque Calilegua.

LOGÍSTICA | HAY VARIAS DOTACIONES DE BRIGADISTAS EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS EN LEDESMA Y SANTA BÁRBARA.

Asimismo, brigadistas de las Bases de Yuto, Humahuaca, San Pedro, Palma Sola y del Snmf, personal de Seguridad Vial, Same, un helicóptero y 2 aviones hidrantes del Snmf, trabajan en un incendio forestal que se originó en la intersección de las rutas provincial 1 y nacional 34, en cercanías a Caimancito, y que afecta una superficie aproximada de 515 has de bosque nativo, pastizal y cultivos.

Finalmente, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, destacó que la provincia de Jujuy cuenta con un gran equipo de brigadistas altamente capacitados para trabajar ante estos casos de incendios forestales. No obstante, apeló a la actitud responsable de toda la ciudadanía para que colabore en prevenirlos y evitarlos. "Solicitamos a la comunidad jujeña que tome los recaudos necesarios para evitar focos de incendios que ponen en peligro la biodiversidad, la producción agrícola, la salud y la seguridad pública, y que denuncie si observa a alguien prendiendo fuego, quemando restos de poda o residuos, tirando colillas de cigarrillos". Si se ve humo o fuego en zonas de vegetación, llamar al (0388) 4271971 o al 911.