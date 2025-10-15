Jóvenes inician peregrinación

Con motivo de las elecciones del 26, el domingo será la última peregrinación a Río Blanco destinada a los jóvenes, los grupos de la Divina Misericordia y se bendecirá a las madres.

Hoy partirán en su largo camino de renovación de fe los jóvenes de parroquias de las Yungas y mañana se plegarán los de Perico. Es por eso que se solicita a los conductores que transiten por las rutas nacionales 34 y 66 hacerlo con extrema precaución por la presencia de los peregrinos.

En el caso de la parroquia San Juan Evangelista de Fraile Pintado saldrá hoy, a las 18, y ya tiene todo organizado, incluidos los puntos de descanso. Hay una serie de requisitos que cumplir y se hacen cargo de sus elementos de higiene personal y abrigo. También realizaron una rifa para colaborar con los gastos de logística, alimentación y demás.

La parroquia Señor y Virgen del Milagro de Libertador General San Martín tiene previsto partir hacia el Santuario hoy, a las 19. La comunidad de Servidores está dividida en áreas de cocina, bolsos, enfermería, seguridad, animación y espiritualidad. Agradecieron a todas las empresas, comercios y ferias de Libertador por las donaciones para facilitar la mayor participación de peregrinos.

Los jóvenes de Perico concentrarán en la parroquia San José mañana, a las 19.30, para la peregrinación juvenil a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Todos tienen previsto, al igual que el resto de los jóvenes, participar de la Vigilia "Sean campeones de fraternidad" que comenzará el sábado, a las 15. Habrá una Expo Carisma, Misión, Pastoral de la Escucha, dinámicas y mucho más.

El grupo de la Divina Misericordia de Mariano Moreno saldrá en trafic el domingo a las 7 desde la parroquia Sagrado Corazón. Contacto 388-4210779.