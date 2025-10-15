Franco Colapinto correrá el Gran Premio de EEUU de Fórmula 1 este fin de semana

Comienza una etapa especial para Franco Colapinto en su segundo año en la Fórmula 1. Es que después de su paso por los circuito urbanos de Bakú y en Singapur, donde mostró una sólida actuación a pesar de la estrategia de Alpine, ahora llega el turno de la gira por América de la Máxima. Este fin de semana será el turno del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, Texas.

Cuando restan sólo seis fechas en el calendario 2025, y a la espera de conocer su futuro de cara al próximo año, el oriundo de Pilar buscará seguir en su curva ascendente a bordo de un A525 que no ofrece un buen rendimiento, algo que se puede ver por la última posición en la tabla de Constructores (20 puntos). El año pasado a bordo de Williams acabó en el 11° lugar, cerca de los puntos.

El desarrollo del fin de semana particular, ya que habrá sólo una práctica libre: el viernes 17 a las 14.30 (hora argentina) se desarrollará el entrenamiento. Acto seguido, llegará la hora de la clasificación a la carrera Sprint (18:30). El sábado 18 se llevará a cabo la Sprint (14) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (18) que definirá la grilla de partida de la carrera a 56 giros que se disputará el domingo 19 desde las 16 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

La del próximo fin de semana será la 46° edición del GP de EEU en la F1. Con una longitud de 5.5 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS y 20 curvas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Charles Leclerc (2019) con un tiempo de 1:36.169. El año pasado, el piloto monegasco de Ferrari la victoria. El piloto más ganador en el circuito es Lewis Hamilton (6).

l año pasado, Colapinto sumó por segunda vez desde su debut en la Máxima en el GP de EEUU. A bordo del Williams, llegó en el puesto 10 y logró un punto para el equipo británico después de las 4 unidades que había cosechado en el callejero de Bakú.

Días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de EEUU

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (EEUU, Texas)

Clasificación Sprint: 18.30 (Argentina) / 16.30 (EEUU, Texas)

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)

Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El calendario completo de la Fórmula 1

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina