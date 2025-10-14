Racing a punto para el debut

Racing de Ojo de Agua integra la zona 1 norte, junto a Talleres de Perico y Luján, aparte del equipo que representa a la Liga Quebradeña de Fútbol.

Desde la dirigencia que encabeza Matías Mamani, hicieron un esfuerzo enorme para tener un equipo competitivo y realizar una buena campaña.

MEDIOCAMPISTAS Y DELANTEROS

Es así que los ojoagueños sumaron a 9 jugadores para encarar el torneo, algunos ya “viejos conocidos”, y otros caras nuevas, que sumaron al plantel desde el mes pasado, cuando arrancaron los trabajos de pretemporada.

En todas las líneas el técnico Félix Galindo pidió refuerzos, que ya vienen trabajando en tres campos deportivos diferentes.

La cancha ubicada en Ojo de Agua, Estadio “Defensores del Chaco” en Villazón, y el reducto de la Liga Puneña.

Cabe mencionar, el campo deportivo del Cear, aún no abrió sus puertas para la práctica formal deportiva, por el cuidado del mismo, hasta tanto las condiciones climáticas en la Puna mejoren.

CUERPO TÉCNICO DE RACING OJO DE AGUA

Con respecto al aspecto futbolístico, el DT Galindo sostuvo que, “vamos a buscar los tres puntos de visitantes, físicamente estamos bien quizás nos faltó algo de rodaje futbolístico pero en líneas generales los jugadores están a disposición”.

Al tiempo que añadió; “trabajaremos en cancha de Liga Puneña, estos días y definir los titulares para el domingo, sabemos poco del rival, seguramente será difícil por algo llegó a esta instancia”, apuntó.

Consultado sobre las aspiraciones de Racing en este presente torneo, dijo “la vara sigue alta desde hace unos atrás cuando llegamos a la final, el objetivo es repetir para eso nos preparamos con tiempo”.

El equipo de la Liga Puneña, saldrá el mismo del encuentro, con la ilusión de traerse los primeros tres puntos para La Quiaca.