El ISJ atendió a más de 3.000 afiliados en auditorías ambulatorias

A partir de la implementación de la Auditoría Administrativa Ambulatoria, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio un paso adelante en atención y contención de calidad a sus afiliados que concurren a clínicas, sanatorios y consultorios.

Son más de 3.000 los afiliados que a la fecha fueron orientados, asesorados y asistidos por los auditores ambulatorios que, en principio, prestan servicios en establecimientos de salud de San Salvador de Jujuy y Palpalá y que en breve marcarán valiosa presencia en otras ciudades.

La Auditoria Administrativa Ambulatoria es ejercida por personal calificado de la obra social, específicamente capacitado para informar a los afiliados sobre los canales de acceso a servicios de salud. “Ellos están junto a nuestros afiliados en forma permanente y eficaz”, destacó el vocal segundo del ISJ, Ezequiel Vega.

Tras puntualizar que las auditorías se encuentran, debidamente identificadas, en el Sanatorio Norte, Clínica Lavalle, Sanatorio del Rosario, Clínica Los Lapachos y Nuestra Señora de Fátima de Palpalá, enfatizó que “nuestro propósito es acompañar y gestionar diferentes inquietudes y necesidades de los afiliados en los citados centros de salud” y reafirmó la decisión de “mejorar la calidad de atención”.

Asimismo, puntualizó que, a fin de evaluar el nivel de atención, gestión y control de internaciones, se realizan periódicamente encuestas que actualizan estadísticas de calidad de servicio para la adopción de las medidas administrativas que pudieran corresponder.