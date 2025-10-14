Un detenido por incidentes en la exestación de trenes

Un hombre de 26 años fue detenido luego de los incidentes ocurridos en el ingreso al Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes) ayer por la madrugada en la capital provincial, tras la no presentación de dos cantantes que en un principio iban a actuar. La demora se debe a los daños materiales en el lugar y no se descarta la aprehensión de más personas en la continuidad de las tareas investigativas. No se registraron heridos y, al cierre de esta edición, los organizadores del evento no habían realizado la denuncia de lo sucedido.

El domingo por la noche el mencionado predio ubicado en la avenida Urquiza de la ciudad capital, iba a ser la sede de un evento musical con la actuación de dos cantantes como atracción principal. Sebastián Mendoza y Willy Campero eran los más esperados en la noche, mientras se desarrollaba un baile por el cual pagaron su entrada alrededor de 1.800 personas, de acuerdo a la información policial.

Sin embargo, alrededor de las 2 de ayer la cuenta de Instagram de Modo Vivo Group, la productora que gestiona la carrera del cantante Sebastián Mendoza, publicó la cancelación del show que iba a brindar en la exestación de trenes capitalina. "Por motivos ajenos a nuestra productora Modo Vivo Group el show de Sebastián Mendoza en la vieja estación de San Salvador de Jujuy queda suspendido por fuerza mayor. Ya que los señores organizadores Marcio y Gustavo no realizaron el pago correspondiente del show. Pedimos disculpas a toda la gente que se acercó a ver a Sebastián y pagó su entrada y fueron estafados por estas personas", así rezaba el comunicado que confirmaba la no presentación de los artistas en la madrugada de ayer.

Incidentes

Tras conocerse el posteo en redes, comenzaron los incidentes en las afueras de la exestación de trenes. "Personas habían arrojado una serie de elementos contundentes, piedras, bloques, botellas. Donde el personal policial tuvo que intervenir. Se solicitó mayor cooperación en cuanto a presencia policial para poder controlar la situación", aseguró en exclusiva a El Tribuno de Jujuy el comisario mayor Pablo Silvetti, director de Relaciones Policiales y Prensa Institucional.

Las imágenes de hombres y mujeres arrojando piedras contra las ventanas y las puertas de vidrio del predio, se viralizaron en las redes sociales. Como también de disturbios en el interior, antes que los uniformados realizaran el despeje de la zona para que los asistentes se retiren de las instalaciones.

COMISARIO PABLO SILVETTI.

Además, con respecto al operativo policial que se llevó adelante, Silvetti explicó que "en ese lugar se había originado una fuerte tensión y malestar respecto al desarrollo de este mismo evento. Allí, por el mal desarrollo, por la eventualidad del mismo se había suscitado este suceso a través de las cámaras de seguridad, pudimos determinar que una persona masculina de 26 años de edad había arrojado una piedra precisamente a este vidrio que corresponde a una ventana de este local perteneciente al museo del centro cultural".

Por esa razón, fue necesaria la presencia de más efectivos policiales para la detención del hombre de 26 años y para las tareas de prevención correspondientes.

Como consecuencia de lo ocurrido, se solicitó el arribo del personal de Criminalística para "las pericias en el lugar y así dar inicio a las actuaciones judiciales de oficio para determinar las reales causas con respecto a los daños ocurridos en esta parte de nuestra ciudad", agregó Silvetti.

Investigación

En el marco de la investigación en desarrollo, no se descarta que haya más detenciones por los daños a un bien público. Por lo tanto, la pesquisa está en la labor de la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y aquellas instrumentales que puedan converger para ser puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Sin embargo, al cierre de esta edición "no contamos hasta este momento con denuncias por parte de los realizadores u organizadores de este evento. Sí, con una actuación de oficio de nuestra Policía de la provincia en la realización investigativa de estas actuaciones judiciales de carácter, por el momento, informativa", resaltó el comisario mayor Silvetti a este diario.

Finalmente, más allá de los destrozos causados en el recinto, no se registraron heridos.