La Manka Fiesta se acerca con el concurso de copleritos

Con la realización del concurso de copleritos dio inicio el programa de actividades de la Manka Fiesta en la ciudad de La Quiaca.

El evento tuvo lugar en el escenario "Pantaleón - Barrojo", ubicado en los predios del exferrocarril Belgrano y convocó a gran cantidad de niños, de diferentes establecimientos educativos primarios.

El objetivo fue promover el rescate de los saberes populares, a través de los niños que reciben la tradición de sus padres y abuelos. También revalorizar el canto de la copla, reflejando la característica y estilo propio de cada concursante.

Bajo un cielo celeste, la jornada se vivió con alegría, las voces de los pequeños copleritos se hicieron sentir durante la mañana puneña. En ese marco, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, conjuntamente con la Secretaría de Cultura y Turismo local dieron la bienvenida a los participantes de las Escuelas N°113 "Antártida Argentina", N°404 "Domitila Cholele", Frontera N°1 "General Manuel Belgrano", N°80 "Vicente López y Planes" de Cangrejillos, N°463 "Jesús Olmedo", N°249 "Gauchos de Güemes" de Barrios, y Mauricio Cuestas, quien se presentó de manera individual.

Durante el acto de apertura, el jefe comunal estuvo acompañado por los docentes Mario Fidel Tolaba y Francisco Maigua Quienes destacaron "la importancia de mantener viva la llama cultural de la copla, expresión ancestral que forma parte esencial de las raíces puneñas".

Por su parte, Velázquez agradeció la presencia del jurado, integrado por los profesores Severiano Cussi, Martín Gaspar y Mariano, estos últimos, fueron reconocidos por su trayectoria y compromiso con la difusión del arte y la cultura regional.

También, recordó los avances en la puesta en valor de la estructura representativa de la Manka Fiesta, trabajo que llevan adelante los artistas plásticos Saúl Prieto y Daniel Villalba. En tanto, realizó la invitación a los artífices de la cultura quiaqueña a continuar aportando ideas para fortalecer la Manka Fiesta.

La entrega de premios se realizará el próximo sábado 18 del corriente, cuando quede inaugurado oficialmente la "Fiesta de las Ollas". Cabe mencionar, el fin de semana venidero La Quiaca tendrá dos días de festival, con entrada libre y gratuita al predio ferial de la Manka Fiesta.

El sábado 18 se presentarán los artistas locales, además de los grupos Jacha y Los Diableros Jujeños, mientras que el domingo 19, en el Día de la Madre, la cartelera central contará con la actuación del riojano Sergio Galleguillo y Los Tekis, cerrando la jornada con un espectáculo a puro carnaval.