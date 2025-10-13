Comenzaron las actividades por la Manka Fiesta

El evento tuvo lugar en el escenario Pantaleón - Barroco, ubicado en los predios del ex ferrocarril Belgrano.

Convocó a una gran cantidad de niños de diferentes establecimientos educativos primarios de La Quiaca, con el objetivo de promover el rescate de los saberes populares a través de los más pequeños, quienes reciben la tradición de sus padres y abuelos. También se buscó revalorizar el canto de la copla, reflejando las características y el estilo propio de cada participante.

Bajo un cielo celeste, la jornada transcurrió con alegría, y las voces de los pequeños copleritos resonaron durante la mañana puneña.

INTENDENTE VELÁZQUEZ CON PARTE DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES

En ese marco, el intendente de La Quiaca, Dante Velazquez, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo local, dio la bienvenida a los participantes. Entre ellos, asistieron niños y niñas de las escuelas N° 113 "Antártida Argentina", N° 404 "Domitila Cholele", Frontera N° 1 "General Manuel Belgrano", N° 80 "Vicente López y Planes" de Cangrejillos, N° 463 "Jesús Olmedo", N° 249 "Gauchos de Güemes" de Barrios, y Mauricio Cuestas, quien se presentó de manera individual.

Durante el acto de apertura, el jefe comunal estuvo acompañado por los docentes Mario Fidel Tolaba y Francisco Maigua, quienes destacaron "la importancia de mantener viva la llama cultural de la copla, expresión ancestral que forma parte esencial de las raíces puneñas".

Por su parte, Velazquez agradeció la presencia del jurado, integrado por los profesores Severiano Cussi, Martín Gaspar y Mariano Cruz, quienes fueron reconocidos por su trayectoria y compromiso con la difusión del arte y la cultura regional.

Asimismo, el mandatario recordó los avances en la puesta en valor de la estructura representativa de la Manka Fiesta, trabajo que llevan adelante los artistas plásticos Saúl Prieto y Daniel Villalba. Además, realizó una invitación a los artífices de la cultura quiaqueña para que continúen aportando ideas con el fin de fortalecer este evento. “Esto es de todos y entre todos debemos cuidarlo y engrandecerlo”, sostuvo.

La entrega de premios se realizará el próximo sábado 18 del corriente, cuando quede inaugurada oficialmente la "Fiesta de las Ollas".

Cabe mencionar que, durante el fin de semana venidero, La Quiaca vivirá dos días de festival, con entrada libre y gratuita al predio ferial de la Manka Fiesta. El sábado 18 se presentarán artistas locales, además del grupo Jacha y Los Diableros Jujeños, mientras que el domingo 19, en el Día de la Madre, la cartelera central contará con la actuación del riojano Sergio Galleguillo y Los Tekis, cerrando la jornada con un espectáculo a puro carnaval.