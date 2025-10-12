Conducía a contramano y con 1.9 de alcohol en sangre

Un hombre fue detenido luego de conducir con 1.94 de alcohol en sangre y a contramano.

El episodio se registró días atrás alrededor de las 21.30 sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66, en la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía un automóvil a contramano y casi colisiona de frente contra otro vehículo, por lo que detuvo su marcha.

Ante el temerario episodio intervinieron efectivos policiales y personal de Seguridad Vial que sometió al inculpado a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 1.94 g/l de alcohol en sangre.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 51°, donde quedó demorado. Mientras que su rodado fue secuestrado de manera preventiva.