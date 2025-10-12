Llega "Estudiá en Jujuy" la Expo Educativa Provincial 2025

La Dirección de Educación Superior, invita a toda la comunidad a participar de la Expo Educativa Provincial 2025 – Estudiá en Jujuy, un evento que reunirá en un mismo espacio a instituciones educativas de toda la provincia, ofreciendo información completa sobre la amplia oferta académica disponible para el próximo ciclo lectivo.

La Expo se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes, en los siguientes horarios:

Miércoles 23 de 11 a 20 horas

Jueves 24 de 9 a 18 horas

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 40 stands con propuestas de formación superior, universitaria y técnica, además de participar en charlas, talleres y actividades interactivas pensadas para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional.

La iniciativa tiene como objetivo promover y visibilizar la diversidad y calidad de la oferta educativa jujeña, posicionando a la provincia como una opción sólida y atractiva para estudiar y proyectar un futuro profesional.

La Expo Educativa Provincial 2025 será un espacio abierto, dinámico y participativo, pensado para inspirar, orientar y acompañar a quienes buscan iniciar o continuar su camino formativo.