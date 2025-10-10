°
10 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Libertador General San Martín

Asaltan a un chofer de colectivo a la salida de su trabajo en Libertador General San Martín

Dos delincuentes armados lo sorprendieron cuando se detuvo en un negocio del barrio Teodosio López. Tras ser amenazado de muerte, el conductor logró escapar pidiendo auxilio. 

Viernes, 10 de octubre de 2025 11:17

Un chofer de media distancia fue víctima de un violento asalto a la madrugada del último jueves, cuando dos delincuentes armados lo atacaron tras finalizar su recorrido laboral. El episodio ocurrió en el barrio Teodosio López de esta ciudad y quedó a cargo de la investigación de la Seccional Nº 39, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

Según pudo establecerse a través de fuentes oficiales, el conductor de una empresa que cubre el recorrido San Salvador de Jujuy - Libertador General San Martín había arribado a la terminal local alrededor de las 00:30. Tras descender a todos los pasajeros y realizar trámites de rutina, el hombre se dirigió con la unidad por la avenida Antártida Argentina hasta la esquina de Jorge Newbery, donde se detuvo frente a un comercio.

En ese momento, cuando intentaba descender para hacer unas compras, fue abordado por un joven que le exigió dinero. Mientras el chofer le entregaba $2000, apareció un segundo sujeto armado con una pistola, quien lo amenazó y le ordenó apagar el motor del colectivo.

“Te llenamos de plomo si no hacés lo que te decimos”, fue una de las frases que escuchó el trabajador, según relataron las fuentes. Ante la escalada de violencia, el conductor aprovechó un descuido para descender por la puerta y escapar corriendo, pidiendo auxilio a gritos.

Los delincuentes huyeron inmediatamente con el botín: un teléfono celular, la máquina boletera, un bolso con pertenencias personales del chofer, $18.000 y las llaves del vehículo. Se dirigieron por calle Jorge Newbery y luego doblaron por avenida República de Siria.

La Justicia investiga el caso para identificar y capturar a los responsables del asalto, mientras el conductor resultó ileso físicamente tras la experiencia traumática.

