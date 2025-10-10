“En algún momento”: la respuesta de Lio Messi sobre los rumores de embarazo de Anto Roccuzzo

En las últimas horas, el astro Argentino, Lionel Messi, y la su esposa, la empresaria Antonella Roccuzzo, ocuparon el centro de la escena mediática ya que volvieron a surgir los rumores de embarazo, pero lo que más sorprendió fue la respuesta del deportista, sin negarlo indicó: “En algún momento”.

Los padres de Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7) no huyen, ni descansan de las cámaras, así, cuando en el programa LAM surgió nuevamente el trascendido de que estarían en búsqueda de una hija de sexo femenino, el futbolista no dudó en pronunciarse.

Durante su streaming, el conductor del magazine de espectáculos reveló que el campeón del mundo le escribió un texto: “Hola Ángel jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar. Hace cuatro años que la tiran todos los años jajaja”.

Éstas palabras dejaron una ventana abierta a la esperanza de los fanáticos que aguardan por un nuevo miembro de una de las familias más queridas del país, ya que Lio no descartó que “en algún momento”, la noticia sea correcta.