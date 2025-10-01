Importante adhesión al feriado mercantil

SAN PEDRO (Corresponsal) Persianas bajas y poco movimiento en el centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se evidenció el lunes con motivo del feriado por el Día del Empleado de Comercio y una adhesión casi total de todos los rubros.

El merecido descanso de los mercantiles se hizo sentir en las calles de la perla del Ramal. Supermercados, farmacias, zapaterías, casas de electrodomésticos y otros comercios importantes se plegaron a esta medida cerrando sus puertas.

Los sampedreños tomaron sus recaudos y realizaron sus compras durante el fin de semana.

Cada 29 de septiembre los mercantiles pueden celebrar, quedarse en sus casas y compartir con sus familias. Ante la difícil situación económica que vive el país, la baja notable del consumo y un proceso de recesión creciente, los mercantiles no pierden las esperanzas de que todo irá mejorando.

La jornada fue una oportunidad para reflexionar acerca de la importancia de contar con un trabajo registrado y de calidad.