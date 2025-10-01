Nuevas propuestas edilicias

Durante el período de transición de la gestión saliente presidida por el escribano Pablo Esteban Saravia Pérez y el actual presidente, quien se desempeñó en aquella como Tesorero, Ramiro Eduardo Gálvez Caballero, se concretaron actos de inauguración de nuevos espacios físicos en el Archivo de Protocolos Notariales y en la sede central de la Institución.

La propuesta desarrollada, tuvo como principales objetivos darle carácter e identidad a áreas estratégicas de ambos edificios que permitan a su vez brindar comodidad y servicios diferenciados para los Escribanos que deben desarrollar tareas específicas como Estudios de Títulos, recepción de un número considerable de clientes o gestiones circunstanciales que requieren apoyo y estructura digital adecuada.

Por ello, en el edificio en el que funciona el Archivo de Protocolos Notariales se refuncionalizaron áreas destinadas a: recepción; estudios de títulos; escaneo; mantenimiento - conservación y repositorio propiamente dicho de protocolos; Legajos de comprobantes y libros de registro de firmas.

De manera simultánea se concretaron nuevas obras en la sede central de la Institución que incluyó la redefinición arquitectónica de la fachada, con detalles de distinción y modernidad.

En el primer piso se inauguró una Sala de Reuniones con capacidad para dieciséis personas que cuenta con equipamiento de punta para videoconferencias. Su objetivo principal es brindar a los notarios un espacio adecuado para firma de escrituras, realización de reuniones presenciales integradas con conferencias remotas que requieran privacidad.

Junto a ella, pero con carácter independiente, se diagramó un Espacio de Coworking destinado al uso compartido, provisto de equipamiento tecnológico y material bibliográfico.