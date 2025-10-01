Jujuy será sede del VII Foro "Corredor Bioceánico de Capricornio"

La agenda se abrirá el miércoles 8 de octubre en la Ciudad Cultural con la presentación del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo, elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese mismo día, el acto inaugural contará con la participación del gobernador Carlos Sadir y de los mandatarios de los ocho gobiernos que integran el corredor.

Por la tarde, se desarrollarán las comisiones técnicas, donde se abordarán ejes como obras públicas y transporte, comercio y frontera, turismo y cultura, participación ciudadana y pueblos originarios, seguridad, salud y sustentabilidad, municipios y educación. Estos espacios de trabajo estarán reservados a representantes acreditados de organismos públicos y privados, la academia y organizaciones de la sociedad civil.

El jueves 9 tendrá como momento central la Cumbre de Gobernadores en el Cabildo de Jujuy, seguida de una rueda de prensa. En paralelo, paneles temáticos organizados por UNIRILA y otros organismos gubernamentales darán marco a los debates sobre el futuro del corredor. El cierre incluirá un almuerzo de trabajo con las delegaciones participantes.

Ese mismo día, el sector empresarial también tendrá protagonismo con la Mesa de Mujeres Empresarias, organizada por emprendedoras de la región.

El viernes 10 se pondrá el acento en la agenda productiva: conferencias temáticas abiertas en el Cine Select, una ronda de negocios organizada por la Cámara de Comercio Exterior, y la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, que presentará la oferta ganadera del norte argentino.

El foro busca consolidar la integración regional mediante proyectos de infraestructura, innovación tecnológica y cooperación multilateral. Al realizarse en San Salvador, no solo convoca a líderes y especialistas internacionales, sino que también fortalece la posición estratégica del noroeste argentino como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico.