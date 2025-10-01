Jujuy se prepara para una nueva edición de la Semana de la Tradición

La Secretaría de Cultura y la Federación Gaucha Jujeña se reunieron para comenzar la organización de la Semana de la Tradición, que se desarrollará del 8 al 15 de noviembre en distintos puntos de Jujuy.

El cronograma contempla actividades de campo en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, desfiles gauchos por la Avenida Forestal de Alto Comedero, jornadas turísticas y visitas protocolares a instituciones públicas.

Se prevé la apertura oficial con izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional y palabras alusivas, además de la convocatoria y presentación de las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición.

También habrá desayunos y almuerzos criollos, venta de comidas regionales, patio criollo y encuentros de expresión cultural para compartir música, danzas y costumbres.

Entre los momentos destacados se encuentran la coronación de la Paisana Nacional de la Tradición y de sus Donosas, y el cierre con una gran peña folclórica que reunirá a delegaciones, agrupaciones tradicionalistas e invitados especiales.

La Secretaría de Cultura resaltó que esta celebración busca fortalecer la identidad cultural y las raíces de Jujuy, convocando a vecinos, instituciones y visitantes a participar de una semana que homenajeará la tradición y el espíritu gaucho de la provincia.

Del encuentro participaron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; y el presidente de la Federación Gaucha Jujeña, Mario Marcelo Mendoza, junto a integrantes de la nueva comisión directiva.