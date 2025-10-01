°
Supermercado Comodín

Supermercados Comodín abrió su nueva sucursal Express en Jujuy

Durante la semana de apertura, habrá ofertas exclusivas, sorteos, degustaciones y muchas sorpresas más.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 00:00
COMODÍN EXPRESS | LA FIRMA PRESENTA SU NUEVA SUCURSAL UBICADA EN CALLE ALVEAR ESQUINA BALCARCE.

Supermercados Comodín sigue creciendo y ahora llega al corazón del microcentro jujeño con una propuesta pensada para toda la familia.

El martes 30 de septiembre abrió sus puertas la nueva sucursal exprés de Comodín, ubicada en la tradicional esquina de Alvear y Balcarce, un lugar icónico de San Salvador de Jujuy.

¿Qué tiene de especial este nuevo Comodín?

Todo lo que necesitás para tus compras diarias, pero en un formato moderno, rápido y cercano. El espacio cuenta con 350 m2 de salón de ventas, 6 cajas para una atención ágil. Esta nueva sucursal se caracteriza por seguir contando con las mismas ofertas y promociones que ya conoces una amplia variedad, productos de primera calidad y precios bajos todos los días.

Semana de ofertas

ATENCIÓN ÁGIL | EL SALÓN CUENTA CON 6 CAJAS PARA MAXIMIZAR LA EXPERIENCIA.

Durante la semana de apertura, habrá ofertas exclusivas, sorteos, degustaciones y muchas sorpresas para que todos los jujeños vivan la experiencia Comodín de una forma distinta.

"Queremos estar cada vez más cerca de las familias, y esta sucursal exprés está pensada para resolver las compras del día a día de manera simple, rápida y con los mismos beneficios de siempre", destacaron desde la empresa.

30 años en Jujuy

Con más de 30 años acompañando a los jujeños, Comodín reafirma su compromiso de ser la mejor forma de ahorrar, ahora también en pleno centro de la ciudad. Con todas las comodidades resueltas en pocos metros cuadrados, con el mejor surtido de Almacén, Perfumería, Limpieza, Lácteos, Fiambres y una carnicería de auto servicio con cortes envasados al vacío que resuelven tu día a día.

Pasá, conocé y descubrí todo lo que Comodín Express tiene preparado para vos.

 

