“La suba del dólar no se trasladará a precios porque no hay consumo”

El extitular de la UIA aseveró ayer a El Tribuno de Jujuy que “el problema es que la política económica del Gobierno no permite recuperar el poder adquisitivo, pero además le agrega desempleo”. De Mendiguren, industrial y productor agropecuario, descartó que vaya a haber una recuperación en “V” como afirma el Gobierno y alertó por el “retraso cambiario” en la Argentina.

La actividad económica cayó en marzo un 8,4%, ¿hasta cuándo cree que durará la recesión en Argentina?

Esto ya lo conocemos. Cuando uno busca equilibrio fiscal, que es el objetivo de todos, solamente por el camino del ajuste y no del crecimiento, Argentina siempre terminó de dos formas: mal o peor. Esto es así porque al ajustar cae el nivel de actividad, cae el nivel de empleo, cae la demanda y por ende cae la recaudación. Esa meta del equilibrio fiscal que uno busca se torna imposible y en el camino deja desempleo y empresas que cierran. Me sorprende a la velocidad que se destruyó el nivel de actividad porque además el plan de estabilización de terminar con el déficit no es sustentable. ¿Cómo se achica el déficit de una manera sustentable? Cuando uno además de cuidar los gastos genera más ingresos. La forma es bajar el gasto y aumentar el ingreso, pero si todo el objetivo está puesto en bajar el gasto y hay cero preocupación por aumentar los ingresos, se produce la recesión que estamos viviendo.

¿Por qué dice que la situación no es sustentable?

Si hay mayores ingresos, eso es sustentable, estamos generando la estabilidad con más ingresos. Pero lo que ahora se está viendo es que se busca un superávit dejando de pagar, ese es un tema que no tiene sustentabilidad en el tiempo. Hay que pagar las cosas. Ahora no se les pagó a los generados de energía ni tampoco las importaciones. Y después el verdadero ajuste para lograr el equilibrio fue a costa básicamente a los jubilados y a los empleados públicos, pero esto no es sustentable. ¿Hacia adelante se le va a seguir haciendo pagar a los jubilados, a los trabajadores y a la obra pública? Es muy lindo cortar la obra pública, pero nos vamos a quedar sin caminos.

O sea que usted no coincide con el Presidente en que se viene una recuperación en V...

¿Desde dónde va a venir esa recuperación? Sin demanda no hay mercado, si no hay algo que genere consumo no va a haber recuperación. Hay dos mercados. El mercado interno, que es casi el 80% de la actividad cuyo principal motor es el poder adquisitivo del salario. El salario no es un costo, es mercado también. Frondizi siempre decía: "Nadie compra una máquina para producir un producto que no va a vender". Si no hay venta, no hay inversión, si no hay venta, no hay reactivación. Y el otro mercado es el mercado externo. Con la actual política de retraso cambiario, con un tipo de cambio que avanza muy por detrás de la inflación, cada vez es más caro producir en dólares en Argentina y la exportación se ve truncada. Todos los días vemos las colas para ir a comprar a Chile, a Paraguay, a Bolivia, etc. En vez de exportar nuestros productos, estamos importando hasta la comida. ¿Cómo vendrá una recuperación de esta manera? ¿Será hacia el mercado interno? ¿Hacia la exportación con un modelo en donde Argentina está carísima para exportar y baratísima para importar? Esto ya lo vivimos, importábamos tomate, alimento para perros, choclo, etc. Es difícil imaginar por dónde va a venir una recuperación en V.

Javier Milei se jacta de la baja de la inflación y asegura que ese es el primer paso para crecer, ¿qué opina de eso?

Es cierto que la inflación afecta el poder adquisitivo de los salarios, ahora, el nivel de ajuste que se está viendo está bajando la inflación a costa de una recesión pavorosa. Si usted quiere bajar de peso, yo lo encierro en una jaula y tiro la llave afuera. Va a bajar de peso, el tema es a qué costo. Si usted la inflación la quiere calmar a través de una bruta recesión, porque la gente no tenga que comprar, no hay nivel de actividad. A mí me asusta que toda esta gente que es tecnócrata en la práctica no diferencian un bulón de una tuerca o una vaca de un ternero. Nunca se los escucha hablar de la economía real, de la generación de riqueza. Hoy el país lo maneja una mesa de dinero, que cree que toda la actividad es comprar y vender bonos, patear la deuda y no hay una sola palabra dedicada a la producción y al crecimiento porque no está en su cabeza. Son aquellos que creen que la plata genera plata en sí misma y nosotros creemos que la producción es como el árbol y todo el resto es la sombra. Esta política financiera se enamora de la sombra, riega la sombra y por ende se seca el árbol. La baja del Riesgo País y otros indicadores que han mejorado fueron a costa de inversores del exterior que siempre están atrás de oportunidades de mercado, ven que la Argentina promete equilibrio fiscal a cualquier costo. Entonces le apuestan unas monedas y baja el Riesgo País. Esto es a costa de sacrificar a los jubilados y las transferencias a provincias. En 2001 yo decía: "Mientras baja el Riesgo País sube el riesgo social". La generación de riqueza es la que uno ve si suben las importaciones y exportaciones con valor agregado.

¿A qué atribuye esta disparada del dólar blue tan marcada en los últimos días?

Cuando usted toma medidas no sustentables pasan estas cosas. Es muy difícil que el dólar con el que se mueve el comercio exterior suba al 2% mensual y la inflación esté casi en el 9%. Eso no es sustentable. Cuando se quiere arreglar el tema económico con estos alfileres tan endebles, la gente está atenta. Si no se produce más, la gente duda.

¿Considera que va a haber traslado a precios por el aumento del dólar blue?

Yo creo que en este momento no hay posibilidad de traslado a precios porque no hay consumo. Cuando subió este Gobierno devaluó y la gente acomodó los precios a un dólar de $1.200 y después como pasa siempre ese escenario no se da y los precios no se retrotraen. A ese nivel de precios y a ese nivel de recesión, aunque uno quiera aumentar los precios no lo va a poder hacer porque no hay mercado ya que el poder adquisitivo del salario no puede enfrentar estos niveles de precios. Entonces los va a bajar, pero a un costo grande. Es como si usted tiene un problema en la uña y yo le corto la mano.

¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para recuperar el poder adquisitivo del salario?

Primero está bien bajar la inflación, pero por otro lado hay que mantener el nivel de actividad. El Gobierno anterior tuvo un montón de defectos, sobre todo que la inflación licuaba el poder adquisitivo del salario. Pero, eso me tocaba a mí en responsabilidad, era claro mantener el nivel de empleo y bajar el desempleo. En octubre el desempleo estaba en menos del 6%.

Había 6% de desempleo pero la mayoría de los trabajadores era pobre...

Por supuesto. Acá teníamos el problema de gente trabajando que no le alcanzaba la plata, eso no se pudo resolver, pero cuidado que cuando a eso uno le suma el desempleo el drama es total, porque el desempleado no tiene ningún ingreso. El problema que yo veo es que esta política no permite recuperar el poder adquisitivo del salario, pero además le agrega desempleo.