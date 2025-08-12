Cazzu opinó sobre el apoyo económico de Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"

La controversial relación entre Cazzu y Christian Nodal continúa dando que hablar. En esta ocasión, la cantante argentina opinó abiertamente sobre la cuota alimentaria que el padre de su hija le envía, manifestando que no es la suficiente ni la que “considere justa”.

En declaraciones a la prensa mexicana durante su llegada al Aeropuerto de México, Cazzu habló sobre el apoyo económico que le da su ex pareja: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Ante su respuesta, le consultaron si se enfrentará con él para hacerla “justa”: “¿Y pelearás porque sea justo? Legalmente me refiero”.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Y por eso también tengo que... Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal…", se diferenció.

De esta forma, la cantante jujeña dejo en claro que no se presentará en la Justicia, sino que continuará llevando las cuentas en su hogar.

Y cerró: "La verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.