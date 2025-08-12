Rastrillajes en búsqueda de restos humanos

Se realizan rastrillajes en distintos puntos de la provincia entre la ciudad de San Salvador de Jujuy y la ciudad de Perico, más precisamente en Finca El Pongo en adyacencias al basural a cielo abierto en búsqueda de restos humanos.

Se supo que ayer comenzaran las excavaciones en cercanías al arroyo Las Martas, cercana al complejo del Servicio Penitenciario en donde se observó gran cantidad de basura y que además se comenzará a remover tierra en la casa de Matías Jurado.

Con la colaboración de perros de búsqueda de esta provincia y de Catamarca, los efectivos recorrieron las cercanías del domicilio de Jurado y el mencionado arroyo hasta pasadas las 18 de ayer. Aunque aún no trascendió si hallaron evidencia relevante para la investigación.

Las pesquisas cuentan con la colaboración del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta y se espera que en la próximas horas arriben los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Hay que recordar que Matías Jurado (37) está imputado por el delito de "homicidio agravado por ensañamiento", por la desaparición y presunto crimen de Jorge Omar Anachuri (68).

La acusación se sustenta en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se ve a Jurado abordar un remis con Anachuri, en las inmediaciones de la exterminal de ómnibus de la capital, hasta el domicilio del acusado.

También es investigado por la desaparición de otras cuatro personas. En otra secuencia captada por cámaras, se ve al acusado actuar de la misma manera que con Anachuri y abordar un remis con otra de las personas desaparecidas.

En tanto, se estableció que la última vez que se activó la señal del teléfono celular de Juan Carlos Gonzalez (60), fue en inmediaciones del domicilio de Jurado. Además resta establecer si alguno de los restos óseos o prendas de vestir secuestrados en el domicilio del inculpado, pertenecen a otras dos personas denunciadas como desaparecidas.