Adolescente asesinado a puñaladas en Salta

Un brutal crimen conmocionó anoche a los barrios Solidaridad y La Paz, en el sudeste de la ciudad de Salta. Benjamín Mamaní, un adolescente de apenas 15 años, perdió la vida tras recibir dos puñaladas en medio de una violenta pelea callejera entre grupos antagónicos de ambos barrios, ocurrida en la zona limítrofe.

Un brutal crimen conmocionó anoche a los barrios Solidaridad y La Paz, en el sudeste de la ciudad de Salta. Benjamín Mamaní, un adolescente de apenas 15 años, perdió la vida tras recibir dos puñaladas en medio de una violenta pelea callejera entre grupos antagónicos de ambos barrios, ocurrida en la zona limítrofe.

De inmediato, vecinos del lugar señalaron como presunto autor material del homicidio a un joven identificado con el apodo "Coco", a quien atribuyen antecedentes de violencia. Además, denunciaron con indignación que las reiteradas advertencias previas realizadas a la Policía sobre los conflictos y la peligrosidad del individuo nunca fueron atendidas.

La Fiscalía, específicamente la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (GAP) 2, a cargo interina de la fiscal Luján Sodero, asumió la investigación del caso. Fuentes judiciales confirmaron que el avance de las pesquisas permitió identificar al menos a dos jóvenes sospechosos de haber participado directamente en el ataque mortal contra Benjamín Mamaní.

"Estamos totalmente abocados al caso", aseguraron fuentes ligadas a la investigación. Estos individuos señalados son objeto de una intensa persecución por parte de las fuerzas de seguridad, aunque las mismas fuentes no descartan que pueda haber más personas involucradas. En paralelo a la búsqueda, se procedió a realizar la autopsia al cuerpo del adolescente para determinar con precisión la mecánica de las lesiones que causaron su muerte por las puñaladas.

La Policía de la Provincia de Salta mantiene un amplio y visible operativo en diversos sectores del sudeste de la ciudad capital. Móviles policiales y personal uniformado e investigativo están desplegados en la zona con el objetivo prioritario de localizar y detener a los responsables del crimen que ha generado profunda consternación en la comunidad.

Fuente: El Tribuno de Salta.