Cortes de energía programados en Fraile Pintado y Pampa Blanca

La empresa distribuidora de energía EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se realizarán trabajos de mejoras y mantenimiento en la red eléctrica que requerirán la interrupción del servicio en distintas localidades del interior de la provincia.
inicia sesión o regístrate.
La empresa distribuidora de energía EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se realizarán trabajos de mejoras y mantenimiento en la red eléctrica que requerirán la interrupción del servicio en distintas localidades del interior de la provincia.
En Pampa Blanca, el corte se extenderá desde las 09:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente y afectará a La Obra y zonas aledañas. Según detalló la empresa, las tareas consistirán en un despeje arbóreo en líneas eléctricas, con el objetivo de mejorar la seguridad del suministro y reducir las interrupciones.
Por su parte, en Fraile Pintado el servicio se interrumpirá de 08:00 a 13:00 horas, alcanzando a los barrios Guayacán, La Bajada y zonas cercanas. En este caso, se realizará el reemplazo de postes dañados y la instalación de seccionadores de media tensión, lo que permitirá efectuar otras obras de mejoras eléctricas y garantizar un servicio más seguro y confiable.
EJESA recordó que estos trabajos forman parte de su plan de mantenimiento programado y solicitó a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras dure la interrupción del servicio.