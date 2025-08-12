Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño

La celebración destinada especialmente para los niños y niñas de la ciudad, se desarrollará en el Centro Deportivo Nro. 1 Hugo “Pajarito” Cid Conde del Parque San Martin, organizado por el municipio capitalino y el Gobierno de la Provincia; el evento propone a la familia una mañana colmada de alegría, juegos, música en vivo, espectáculos, sorpresas, entrega de kits de bienvenida y muchas actividades recreativas hasta las 14 horas.

Es de resaltar que el festejo tiene como objetivo generar un espacio de encuentro familiar, promoviendo valores de integración, contención y el derecho al juego. Desde el municipio, se preparó una agenda cargada de entretenimiento, con la participación de distintas áreas municipales y organizaciones que acompañarán la celebración con diferentes sorpresas, desde actividades recreativas, deportivas y muchos juegos.

Será una oportunidad para disfrutar de una mañana diferente, gratuita y al aire libre, celebrando la niñez con todo el color y la calidez que caracteriza a esta tradicional fecha en la ciudad. También los niños y niñas podrán disfrutar de competencias de bicicletas, espacios deportivos y una kermés con propuestas lúdicas tradicionales en diferentes sectores del parque, como la cancha de básquet y las canchas ubicadas frente al Regimiento.

Se recordó que las entradas son gratuitas y deberán retirarse previamente en los Centros de Participación Vecinal (CPV), en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en la sede central de la Municipalidad y Radio Muni. Las entradas incluirán un número, ya que durante el evento se realizarán sorteos con premios para los asistentes.