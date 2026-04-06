La Justicia avanza en la investigación sobre inmuebles y viajes de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

Además, citó a declarar al ex jugador de fútbol de Huracán y de Lanús Hugo Morales por haber sido anterior dueño del departamento en el barrio de Caballito que adquirió en 1996 y que Adorni compró el año pasado.

El jefe de Gabinete reside ahí en la actualidad, y lo habría sido comprado por un valor inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria que generó sospechas.

El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo -que tiene a su cargo la causa- nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso, que tiene a Adorni como sospechoso de tener un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades económicas con propiedades no declaradas y viajes al Caribe.

También requirió, información sobre los viajes realizados por la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti; su amigo el periodista Marcelo Grandío -quien se desplazó con él a Punta del Este en Carnaval-, y a toda persona que haya viajado y esté mencionada en la investigación.

Pollicita investiga los viajes que habría realizado Adorni -especialmente una presunta visita a Aruba junto a su esposa-, los planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a las compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes.

El fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se informe sobre las salidas del país de todos los investigados, para reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

Sobre las propiedades

Los pedidos de la justicia apuntan además a documentación de la casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en el municipio de Exaltación de la Cruz, que presuntamente estaba a nombre de la esposa de Adorni, y respecto del departamento en la calle Miró al 500 de Capital Federal donde reside el matrimonio.

Este miércoles debe presentarse a declarar ante Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, que intervino en la escrituración de ambas propiedades. La Justicia apunta al departamento de la calle Miro, que fue adquirido según la escritura en una cifra muy inferior a su valor de mercado.

En ese sentido, al Registro de la Propiedad Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Las sospechas surgen de haber tomado estado público que, según datos del Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas, habían otorgado una hipoteca no bancaria a Adorni por más de 200.000 dólares.

Ambas mujeres aceptaron una hipoteca por un 87% del valor de la propiedad, pero ante una consulta de un diario sobre su relación con Adorni dijeron que no lo conocían.