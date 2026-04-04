Investigan pagos millonarios de la AFA a una empresa vinculada a la mansión de Pilar y Toviggino

La Justicia investiga una serie de pagos realizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a una empresa vinculada a la mansión de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas irregularidades financieras.

Como indicó el medio Clarín, la AFA habría abonado alrededor de $415 millones a la firma Real Central SRL en concepto de “servicios de logística y traslados”, en operaciones que quedaron bajo análisis judicial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, varias de esas órdenes de pago fueron autorizadas por el propio Toviggino y recibidas por el empresario Luciano Pantano, vinculado a la sociedad que figura como titular del inmueble.

La empresa en cuestión aparece registrada como propietaria de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en varios millones de dólares, cuyo origen de fondos y titularidad real también son investigados por la Justicia.

Los investigadores analizan si existió un posible circuito de pagos irregulares o maniobras incompatibles con la administración de fondos de la entidad, en un expediente que incluye allanamientos y el secuestro de documentación en la sede de la AFA.

El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre el manejo de recursos dentro de la conducción del fútbol argentino, que también involucra a otros dirigentes y operaciones bajo sospecha.