La abogada detenida en Brasil, ya puede volver al país

La abogada Agostina Páez, que se encontraba retenida en Brasil por realizar gestos racistas, pagó la fianza de 18.500 dólares y ya puede volver a la Argentina,

La Justicia del país limítrofe le retiró la tobillera electrónica y está camino a firmar los documentos para volver al país en las próximas horas.

La letrada abonó la suma de 97.260 reales (casi $26 millones), tras esperar más de una semana el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

El juez Luciano Silva Barreto dispuso dejar de monitorear a Páez con la tobillera, que permaneció retenida en el país vecino luego de ser condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso.

Además, según el magistrado, la retención de la santiagueña de 29 años implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia.

La injuria racial es un ilícito que se tipificó hace tres años en Brasil, donde se fijó una pena máxima 15 años de prisión, y hasta el momento se reportaron pocos casos similares como el de la argentina, quien dialogó el lunes con NA y manifestó sentir “mucha ansiedad” porque estaba “desbordada, ansiosa y saturada” por la situación.

La joven protagonizó un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la Justicia brasileña.