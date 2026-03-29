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Copa Robótica Argentina 2026: estudiantes de todo el país competirán por un lugar en el mundial

La Copa del Mundo se disputará en Corea del Sur en octubre.

Domingo, 29 de marzo de 2026 14:39

Estudiantes de todo el país competirán en la Copa Robótica por un lugar en el Mundial 2026 la cual se disputará en Corea del Sur del 7 al 10 de octubre. En la fase previa a la copa del mundo, los jóvenes se desafiarán en el diseño de soluciones tecnológicas, la programación y la inteligencia artificial. En 2025 participaron más de 3.600 chicos de nivel secundario de siete provincias.

La competencia nacional está dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas, sin necesidad de contar con experiencia previa en robótica o programación.

Durante todo el proceso, los estudiantes participan de instancias de formación, mentoría y entrenamiento, acompañados por docentes mentores y especialistas, en un recorrido que combina aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Uno de los principales incentivos del certamen es su proyección internacional: el equipo ganador de la final nacional representará a la Argentina en el mundial de robótica FIRST Global Challenge, que se realizará en Corea del Sur del 7 al 10 de octubre.

Desde Educabot contaron que, desde la creación del mundial en 2017, este evento reúne cada año a jóvenes de más de 190 países para desarrollar desafíos tecnológicos inspirados en problemáticas globales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, la competencia contempla $100.000.000 en premios para los equipos ganadores, mientras que los equipos semifinalistas recibirán kits de robótica para continuar desarrollando proyectos tecnológicos en sus escuelas.

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