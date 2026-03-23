Murió la "abuela Lalalá", la mujer que se hizo viral con los festejos de la Selección en el Mundial 2022

Cristina Mariscotti, conocida popularmente como la “Abuela Lalalá”, murió a los 79 años. La noticia se conoció en las últimas horas, aunque su fallecimiento ocurrió a principios de marzo y fue mantenido en reserva por decisión de su familia.

La mujer se había vuelto viral durante el Mundial de Qatar 2022, cuando fue filmada en su barrio de Liniers mientras celebraba los triunfos de la Selección argentina en la puerta de su casa. En uno de esos festejos, un grupo de hinchas improvisó una canción que rápidamente se convirtió en un himno popular.

Al ritmo de una versión de “Go West”, de Pet Shop Boys, comenzó a sonar el “Abuela, lalalalalá”, que se expandió en redes sociales y la transformó en una figura reconocida en todo el país.

Mariscotti vivía en la zona de Caaguazú y Andalgalá, en Liniers, donde se había ganado el cariño de los vecinos. Según trascendió, murió a causa de una insuficiencia cardíaca tras haber sido atendida en el Hospital Santojanni.

Pese al apodo con el que se hizo conocida, no tenía nietos. Era la menor de tres hermanas y, aunque no había formado pareja, tenía un fuerte vínculo con sus sobrinos, a quienes consideraba fundamentales en su vida.

A pesar de la popularidad que alcanzó tras el Mundial, con miles de seguidores en redes sociales, siempre buscó mantener un perfil bajo. En una entrevista realizada en 2023, había expresado su deseo de preservar su vida privada y continuar con su rutina habitual.

Fanática de Boca y admiradora de Lionel Messi, aseguraba que, por cábala, no miraba los partidos de la Selección. Su figura quedó asociada a uno de los momentos más festivos del fútbol argentino reciente.

Tras conocerse la noticia, vecinos del barrio le dedicaron una misa en su memoria, recordándola como una persona querida que, casi sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de alegría durante el campeonato mundial.