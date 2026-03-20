La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, obtenida en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la Oficina Anticorrupción (OA). En su última presentación, correspondiente a 2024, el actual jefe de Gabinete reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (100%, donación familiar). Anotó también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

Pero no está claro si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada. En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde hace dos semanas cuando se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York. A esa polémica se sumó la noticia de que el jefe de Gabinete viajó en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval. Lo acompañó un periodista, Marcelo Grandio, que tiene programas en la Televisión Pública (área que reporta al propio Adorni). El juez federal Ariel Lijo investiga este episodio, en busca de determinar si pudiera encuadrarse en un delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.

La denuncia de Pagano

La diputada Pagano -exmiembro del bloque de La Libertad Avanza (LLA)- radicó otra denuncia que se investiga por separado.

Allí reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al "coaching ontológico" y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.

En ese expediente, indicó la legisladora, incorporó este jueves la mención a la casa en Exaltación de la Cruz.

Según la presentación judicial, las expensas del lote 380 del Country Indio Cua empezaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, "lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes". Añadió que después de comprar la propiedad la familia del funcionario hizo una obra de gran magnitud.

El country cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de fútbol. Pagano especuló que, según inmobiliarias, "el valor promedio de venta de casas allí asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote".