Cristina Kirchner: "Con estos jueces me puedo morir presa"

Pasaron cinco años desde la primera vez que Cristina Kirchner declaró en un juicio oral y público como acusada de presuntos hechos de corrupción. Ayer, poco después de las 9 de la mañana, la expresidenta se sentó en el estrado ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que la juzga en el caso de los Cuadernos, para ser indagada por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa. Durante una hora realizó un descargo político, no respondió preguntas del tribunal y aseguró que este juicio "es un circo" y que se trata de una "persecución política". Además, acusó al juez y al fiscal de ser "mafiosos" y reiteró que ella está "presa injustamente". Las últimas críticas fueron vertidas contra el Poder Judicial: "Con estos jueces me puedo morir presa", señaló.

La exmandataria debía defenderse de las acusaciones atribuidas a lo largo de la investigación. El caso inició con las copias incorporadas al expediente de los cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta. Fue el puntapié inicial para lo que la justicia denominó como la "mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años".

Ayer, el primer cruce de Cristina con el presidente del TOF 7, el juez Enrique Méndez Signori, no fue ameno. A las 09.12, la expresidenta ya se encontraba sentada en el banquillo de los acusados. Quiso empezar a hablar inmediatamente, hasta que el magistrado la frenó: "Aguarde un segundo, ya va a tener oportunidad de hablar Doctora". Le consultó si iba aceptar responder preguntas del Tribunal y la escueta respuesta fue: "al final se los diré".

Entones comenzaron las preguntas de reconocimiento personal, tal como impone el Código Procesal Penal. Con notorio fastidio, Cristina empezó a responderlas: su edad, lugar de nacimiento, estado civil, dirección, "bueno, todo esto es de notorio conocimiento". Allí, el juez Méndez Signori le dijo: "Esto es el cumplimiento de la ley, no un capricho personal".

Se dio paso, entonces, la exposición de la exmandataria: "Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial hubiera dicho el caso Vialidad donde estoy presa injustamente". Acto seguido calificó de "actuar mafioso" el del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal, Carlos Stornelli responsables de instruir el caso Cuadernos.

No dejó pasar la oportunidad para criticar a parte del Poder Judicial: "Estamos ante jueces que ya no son imparciales, estamos en una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son mafiosos, estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales".

La expresidenta dijo que los 31 imputados colaboradores que integran esta causa, cuyas colaboraciones fueron homologadas después de que el juez del caso "declararon bajo extorsión".

Una vez más, no sólo desestimó la veracidad de los mismos sino que dijo que fueron obtenidos "bajo amenazas, bajo prácticas mafiosas. Los obligaron a declarar en mi contra".

Para Cristina Kirchner, los cuadernos fueron fraguados y en ellos se basa su acusación: "Se inventaron pruebas para condenarnos".